Президент ответил на провокационный вопрос Шнурова о Трампе

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции назвал провокацией вопрос генпродюсера RTVI Сергея Шнурова о том, почему российские хакеры не помогли переизбраться Дональду Трампу на пост президента США.

«Российские хакеры не вмешивались в американские выборы и другие внутренние дела США. Это все домыслы, чтобы испортить отношения между странами»,— заявил глава государства.

Глава России считает, что избранный президент Джо Байден с его опытом поймет проблемы в отношениях с Россией и будет участвовать в их решении. «Что касается Трампа, то у него достаточно большая база поддержки, и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни страны», —добавил президент.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Джо Байден получил большинство голосов избирателей, также за него проголосовало необходимое число выборщиков (306 при нужных 270).

К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената США и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены. 20 января пройдет церемония инаугурации президента США.