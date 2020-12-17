Путин указал, что стоит за отравлением Навального

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, кто отравил Навального. По его мнению, за оппозиционером стоят американские спецслужбы и это трюк, чтобы напасть на первых лиц государства.

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент пользуется поддержкой американских спецслужб. Это значит, его и травить не нужно, кому он нужен. Если б мы хотели, довели бы до конца. А так, жена ко мне обратилась, я дал команду выпустить его на лечение в Германию», — ответил Путин на вопрос корреспондента Life.

По словам президента, все это — трюк, который «заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и подтянуться до их уровня». Путин добавил, что не этим надо пользоваться, а «доказывать состоятельность делами и программой».

Оппозиционному блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в состоянии комы. Через несколько дней политика увезли в Германию. Власти страны заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Навальный и ряд СМИ выпустили расследование, где назвали имена отравителей — это сотрудники Института криминалистики ФСБ.