Российский суд оштрафовал Google

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 миллиона рублей за нарушение статьи административного кодекса об обязанностях оператора поисковой системы, сообщает пресс-служба учреждения.

«Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ («Повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы»)», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор ранее возбудил административное производство в отношении американской компании Google LLC. По версии регулятора, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% опасного контента.

Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. В этом списке — сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.