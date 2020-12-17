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Блогеры отремонтировали авто «Дошираком». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Американские блогеры починили дверь Chevrolet Corvette C8, использовав местный аналог «Доширака» — на YouTube-канале Judahs Garage.

По словам автора видео, они отчаялись починить поврежденную дверь Corvette у дилера и решили попробовать сами, использовав универсальный материал — лапшу быстрого приготовления.

Также блогер взял термоклей и аэрозоль­ный баллон с краской подходящего оттенка. Брикеты лапши просто промазывались и этой массой заполнялась поврежденная правая дверь спорткара. Затем брикеты ножом обрезали до нужных очертаний, лапшу покрыли шпаклевкой, отшлифовали и покрасили.

Подобный материал позволил сэкономить около 1,5 тысячи долларов (примерно 110 тысяч рублей по текущему курсу).

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Авто #Тюнинг и самоделки #Видеоновости
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