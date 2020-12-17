Президент рассказал о необходимости массовой вакцинации

Президент России Владимир Путин, во время ежегодной пресс-конференции отвечая на вопрос корреспондента из Алтайского края, рассказал о необходимости массовой вакцинации от коронавируса.

«По поводу необходимости массовой вакцинации: это нужно делать, то же самое говорят не только наши вирусологи, но и их коллеги во всем мире. Один из немногих путей преодоления – массовая вакцинация. Повторю еще раз: наша вакцина эффективная и безопасна», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что главная задача – провести вакцинацию внутри России.

«Компоненты этой вакцины хорошие. У нас до сих пор не хватает железа, оборудования. Нужны заводы, предприятия. Это будет наращиваться. В следующем году у нас будут миллионы доз вакцины. По сотрудничеству: в силу того, что нам требуется время, нам ничего не мешает сами компоненты производить на площадках иностранных государств, которые должны будут вкладывать свои деньги, это никак не мешает вакцинации в России», – добавил президент.