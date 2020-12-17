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Путин объяснил свой отказ от вакцинации против COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос журналистки из Алтайского края и объяснил, почему не поставил прививку от коронавируса.

«Призываю всех внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Те вакцина – для определенной возрастной зоны. До моей они еще не добрались. Пока этой вакцины не поставил, но обязательно это сделаю. Второе – необходимо иметь некоторый разбег между различными вакцинами», – ответил президент.

В этом году пресс-конференция проходит по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве, а также по видеосвязи – в регионах России. Площадки созданы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста.

Тема: Распространение коронавируса
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