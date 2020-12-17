Президент Франции Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, его результаты оказались положительными, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, глава государства уйдет на изоляцию на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава государства сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов заболевания. При этом его самочувствие удовлетворительное, он не нуждается в срочной госпитализации.

Макрон стал третьим главой крупного государства, который заболел COVID-19. До него инфекцией болели президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, последний был госпитализирован.