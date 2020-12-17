Дефицит бюджета Новосибирской области вырастет вдвое

Депутаты Новосибирской области приняли во втором чтении бюджет Новосибирской области, его дефицит вырастет двое по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Из федерального бюджета в 2021 году Новосибирская область получит 16,5 миллиардов рублей, в бюджеты городов будет направлено около 40%.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год – 187,9 миллиарда рублей. Израсходует же регион 197,1 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета составит 9 миллиардов рублей, это почти в двое больше, чем в 2020 году.

«Несмотря на такой тяжелый год, в принципе были найдены компромиссы, основные поправки были согласованы с каждым депутатом по округам. При этом, индивидуальных поправок не было. Мы все договорились и решили, что вносим только те поправки, которые согласованны в общем и с каждым министром, с каждым ведомством по направлениям», — сказал спикер регионального парламента Андрей Шимкив.