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Трамп «закроется» в Белом доме назло Байдену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Действующий глава США Дональд Трамп не будет добровольно покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена вопреки традиции. Американский лидер якобы пообещал, что его придется силой спускать по ступеням.

Трамп сказал своим советникам, что в день инаугурации Байдена 20 января, откажется самостоятельно уходить из Белого дома, передает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Некоторые сотрудники были обеспокоены таким заявлением, однако они полагают, что Трамп сделал заявление под воздействием эмоций и на самом деле все-таки добровольно покинет Белый дом в день инаугурации.

По неподтвержденным данным, Трамп также может 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на самолете во Флориду, где выступить на масштабном митинге и заявить о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.

Тем самым Трамп может пропустить официальные церемонии в столице, в которых обычно участвует глава государства, который сложил полномочия. Традиционно избранные президент и вице-президент приезжают в Белый дом, где встречаются со своими предшественниками.

За всю историю лишь трижды уходящие со своего поста президенты отказывались присутствовать на инаугурации своих сменщиков: Джон Адамс в 1801 году, Джон Куинси Адамс в 1829 году и Эндрю Джонсон в 1869 году.

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