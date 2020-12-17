Новосибирец избил врача «скорой» из‑за отсутствия бахил

Мужчина напал на врача реанимационной бригады «скорой», который приехал к больному ребенку из-за отсутствия у медика бахил, сообщает правительство Новосибирской области.

Родители мальчика сообщили диспетчеру, что у ребенка – боли в животе и потеря сознания. Вызов поступил в 1.45, реанимационная бригада прибыла на место в 1.57.

Но вместо того, чтобы немедленно пропустить медиков к ребенку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма. На место были вызваны сотрудники полиции, они должны дать оценку случившегося.

«В своей работе скорая медицинская помощь руководствуется санитарными правилами и нормами. Однозначно в правилах нет таких требований – надевать бахилы на входе в квартиру. Скорая помощь – это экстренная служба. Мы приезжаем, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, времени разуваться просто нет», — сказала главврач новосибирской станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

Она отметила, что сотрудники скорой помощи практически никак не защищены от агрессии. Минимум раз в месяц на врачей и фельдшеров в Новосибирске совершается достаточно серьезное нападение.

«И за ложный вызов наказать граждан очень сложно, нужно обращаться в суд, где люди просто заявляют, что им стало лучше, пока ехала скорая. Даже в таком случае, как этот, доказать обратное практически невозможно. Хотя скорая бригада прибыла всего через 12 минут», – сообщила Ирина Большакова.