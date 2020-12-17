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Банки заменят пластиковые карты на «цифру»

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие российские банки постепенно откажутся от массового выпуска пластиковых карт и заменят их цифровыми, сообщил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Так, Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% всех выпускаемых карт исключительно в «цифре».

Аналогичные планы «цифровизации» есть у второго по величине российского банка — ВТБ. Кредитная организация собирается выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт к 2023 году, сообщает пресс-служба учреждения.

Сейчас Сбербанк выпускает более 10% карт без «пластика». Что касается ВТБ, на долю виртуальных карт в банке пока приходится 5% выпуска. Однако спрос на цифровые карты постоянно увеличивается.

Цифровые банковские карты выпускаются в онлайн-банкинге и практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых карт. Чтобы пользоваться такой картой в магазинах, требуется загрузить ее в мобильный «кошелек».

Согласно статистике Центробанка, по итогам второго полугодия 2020 года в России выпущено 284 миллиона банковских карт. Основную долю в эмиссии занимает Сбербанк, который выпустил более 145 миллионов карт.

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