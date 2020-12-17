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Автомобилисты обжалуют штрафы с камер через «Госуслуги»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водители получили возможность обжаловать штрафы за нарушения, оформленные при помощи дорожных камер, дистанционно, например, через портал «Госуслуги», соответствующий законопроект приняла Госдума, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Жалобы по гражданским и уголовным делам и раньше можно было подавать в электронном виде, но по административным — нет. Поэтому, если автовладельцу вынесли штраф с камеры фотовидеофиксации в другом регионе, то обжаловать его он мог либо поехав туда лично, либо направив жалобу по почте.

Теперь жалобу на штраф можно подать дистанционно через единый портал «Госуслуги». «Это сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин

К жалобе на штраф можно прикрепить документы, подтверждающие правоту гражданина, — фотографии или данные видеорегистраторов. Жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой выдается при обращении за получением госуслуг в электронной форме.

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