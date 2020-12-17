Биткоин обновил исторический максимум

Биткоин в ходе торговой сессии дорожал на 3,7%, в пике достигая отметки в 22 148 долларов за единицу. Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

Стоимость биткойна достигла отметки в 21 298 долларов. Далее курс криптовалюты продолжил расти и по состоянию на торговался на уровне 21 311 долларов (+9,6%), приводит ТАСС данные торговых площадок.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и уже «добыта» большая часть биткойнов.