Больше сотни российских сериалов в Wink стали бесплатными

Новинки и хиты российских сериалов вошли в подарочный пакет «Новогодний» видеосервиса Wink, посмотреть их бесплатно можно с помощью промокода.

Wink — сервис, объединивший онлайн-кинотеатр и телевидение. Работает через приложения на телевизорах и мобильных устройствах и через веб-версию на ПК. Для регистрации в сервисе достаточно номера телефона, зачем под одним аккаунтом смотреть Wink можно на пяти устройствах.

Пакет «Новогодний» включает 120 ТВ-каналов и 30 тысяч фильмов и сериалов. В разделе «Сериалы» можно найти 123 российских проекта. Среди них свежие сериалы, и те, что уже стали хитами.

Например, новинки: «Содержанки», «Бывшие», «ИП Пирогова», «Фитнес», «Бесстыдники», «Филатов», «Психологини». Из хитов в подарочный пакет «Новогодний» вошли «Краткий курс счастливой жизни», «Молодежка», «Граница: Таежный роман», «Ликвидация» и многие другие.

Подключить пакет можно по специальному промокоду, который в январе Wink дарит всем желающим.

Чтобы активировать промокод, нужно зарегистрироваться в Wink. Затем в разделе «Мое» найти пункт «Активация промокода». Промокод можно активировать в любой день до 31 января. Подписка будет действовать 30 дней, затем отключится самостоятельно.