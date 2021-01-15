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Больше сотни российских сериалов в Wink стали бесплатными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Содержанки»

Новинки и хиты российских сериалов вошли в подарочный пакет «Новогодний» видеосервиса Wink, посмотреть их бесплатно можно с помощью промокода.

Wink — сервис, объединивший онлайн-кинотеатр и телевидение. Работает через приложения на телевизорах и мобильных устройствах и через веб-версию на ПК. Для регистрации в сервисе достаточно номера телефона, зачем под одним аккаунтом смотреть Wink можно на пяти устройствах.

Пакет «Новогодний» включает 120 ТВ-каналов и 30 тысяч фильмов и сериалов. В разделе «Сериалы» можно найти 123 российских проекта. Среди них свежие сериалы, и те, что уже стали хитами.

Например, новинки: «Содержанки», «Бывшие», «ИП Пирогова», «Фитнес», «Бесстыдники», «Филатов», «Психологини». Из хитов в подарочный пакет «Новогодний» вошли «Краткий курс счастливой жизни», «Молодежка», «Граница: Таежный роман», «Ликвидация» и многие другие.

Подключить пакет можно по специальному промокоду, который в январе Wink дарит всем желающим.

Чтобы активировать промокод, нужно зарегистрироваться в Wink. Затем в разделе «Мое» найти пункт «Активация промокода». Промокод можно активировать в любой день до 31 января. Подписка будет действовать 30 дней, затем отключится самостоятельно.

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Топ комментариев

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?