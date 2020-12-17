Тысячи омичей остались без тепла из-за аварии

Десятки домов, в которых живут более 5 тысяч человек, остались без отопления из-за аварии в Советском округе в четверг, сообщила администрация Омска.

Повреждение трубопровода на сетях АО «Омск РТС» произошло в ночь на четверг. В результате подтопило участки нескольких улиц: Нефтезаводской, Андрианова, Тварковского и проспекта Мира. Без отопления остались 72 жилых дома, в которых живет около 5060 человек.

На месте повреждения работают аварийные бригады. К устранению аварии привлечены 20 единиц крупногабаритной техники, около 50 человек.

«Место порыва обнаружено (вблизи жилого дома № 8 по улице Нефтезаводской) … К 15.00 последствия порыва на сетях АО "ОмскРТС" будут полностью устранены и теплоснабжение в жилых домах восстановлено в полном объеме», – говорится в сообщении.