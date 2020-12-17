Три женщины в Красноярске выносили детей от китайцев за 1 млн рублей

Три гражданки Казахстана за 1 миллион рублей стали суррогатными мамами детей от китайцев, они родили малышей в Красноярске и оставили их с няней, сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительной версии следствия, в августе 2019 года 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за 1 миллион рублей заключили договор о вынашивании беременности. Биологическими отцами были граждане Китая.

Женщины родили двух мальчиков и девочку в апреле 2020 года в Красноярске. Детей они оставили на попечении няни, а сами уехали в Казахстан.

Детей отправили в специализированный дом ребенка. Следователи ищут женщин и биологических отцов младенцев, чтобы доказать родство, допрашиваются сотрудники медицинских учреждений.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа). За это грозит до 15 лет лишения свободы.