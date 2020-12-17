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Китай третьим в мире привез лунный грунт на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/Eurekablog

Капсула китайского зонда «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно вернулась на Землю, сообщило Государственное космическое управление Китая. Страна стала третьей в мире, кому удалась эта миссия.

Модуль приземлился, как и планировалось, в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР. Наземные бригады перевезут лунную капсулу-сборщик в безопасное место, где она будет открыта и исследована специалистами.

«Чанъэ-5» — первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию. На Землю доставили около двух килограммов реголита.

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. Миссия «Чанъэ-7» предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. «Чанъэ-8», кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

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