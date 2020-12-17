Хакасия впервые со времен СССР получит мощное медоснащение

Мобильные медицинские комплексы в больших объемах поступят в Хакасию, это оборудование поступит на «вооружение» хакасской медицины впервые со времен СССР, сообщила замглавы Хакасии Ирина Войнова.

В 2021 году в Хакасию поступит 24 передвижных мобильных медицинских комплекса. На эти цели из федерального бюджета выделено 169 миллионов рублей.

Все районы получат как минимум два мобильных медицинских кабинета – один для проведения профилактического осмотра (с флюрографом), второй — для проведения первого этапа диспансеризации (с маммографом).

Еще четыре района получат передвижной медицинский комплекс для оказания первичной медико-санитарной помощи и такое же количество передвижных стоматологических кабинетов.

Медицинскую помощь смогут оказать даже в самых отдаленных населенных пунктах Хакасии. Такое оборудование поступит на «вооружение» хакасской медицины впервые со времен СССР.