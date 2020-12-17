НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

Источник:
Sibnet.ru
221 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет по видеосвязи, в нее также включат эпизоды прямой линии.

Вопросы россиян для президента собирают через специальный сайт и мобильное приложение. В этом году граждане могут направить президенту свои вопросы не только в текстовом виде, но и записав видеоролик.

Журналисты из федеральных и иностранных СМИ будут задавать вопросы Путину из Центра международной торговли в Москве. Для репортеров из регионов создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

С 2001 по 2019 год число представителей СМИ на «больших» встречах с президентом России постоянно росло. Например, в 2009 году было аккредитовано 1895 журналистов. В этом году из-за пандемии число сократилось до 774 человек.

Прямую трансляцию мероприятия, которое начнется в полдень по московскому времени, будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Что касается продолжительности пресс-конференции, то самой короткой была первая встреча с журналистами в 2001 году — 1 час 35 минут. Самым продолжительным стало общение Путина в 2008 году — 4 часа 40 минут.

Еще по теме
Жириновский предложил регулировать цены с помощью арестов
Дан прогноз по сокращению населения России на десятки миллионов
Навальный объявил имена своих «отравителей»
Кремль отказался обсуждать введение жесткого карантина
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
США подверглись массированной кибератаке
•
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
•
Биткоин обновил исторический максимум
•
Жириновский предложил регулировать цены с помощью арестов
Подробности
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тысячи омичей остались без тепла из-за аварии
Сибирь 17.12.2020 13:41
Три женщины в Красноярске выносили детей от китайцев за 1 млн рублей
Сибирь 17.12.2020 13:09
Ростелеком предложил жителям Кузбасса новые комбо‑тарифы
Сибирь 17.12.2020 13:09
Хакасия впервые со времен СССР получит мощное медоснащение
Сибирь 17.12.2020 12:27
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11450
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
8788
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
8557
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3826
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
США подверглись массированной кибератаке
•
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
•
Биткоин обновил исторический максимум
•
Жириновский предложил регулировать цены с помощью арестов
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

fargus

Страшно представить, что племяш, тыча в дядюшку пальцем закричит - искоренись!

saigak

И чем эта партия от предыдущей отличается кроме названия? Деятельности что то не видно, тендера как пилили,...

Иркут 69

В страшном сне не могу себе представить, что так сегодня выглядит сытое, ухмыляющееся лицо российской...

nifnif

поверьте, у меня жена медик, она видит ситуацию изнутри, одна ампула ........на 40 больных, когда каждому...

fenimor

А что тут удивляться, семейный подряд как ни как