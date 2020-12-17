Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет по видеосвязи, в нее также включат эпизоды прямой линии.

Вопросы россиян для президента собирают через специальный сайт и мобильное приложение. В этом году граждане могут направить президенту свои вопросы не только в текстовом виде, но и записав видеоролик.

Журналисты из федеральных и иностранных СМИ будут задавать вопросы Путину из Центра международной торговли в Москве. Для репортеров из регионов создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

С 2001 по 2019 год число представителей СМИ на «больших» встречах с президентом России постоянно росло. Например, в 2009 году было аккредитовано 1895 журналистов. В этом году из-за пандемии число сократилось до 774 человек.

Прямую трансляцию мероприятия, которое начнется в полдень по московскому времени, будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Что касается продолжительности пресс-конференции, то самой короткой была первая встреча с журналистами в 2001 году — 1 час 35 минут. Самым продолжительным стало общение Путина в 2008 году — 4 часа 40 минут.