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Появился новый штраф для водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

Водители, проехавшие «зайцами» по платным трассам, получат штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей — соответствующий документ одобрили депутаты Госдумы в третьем, финальном чтении.

За неоплаченный проезд владельцев легковушек смогут штрафовать на 1,5 тысячи рублей. Водителям грузовиков и автобусов придется заплатить 5,5 тысячи рублей. Фиксировать нарушения будут специальные камеры.

При обсуждении в законопроект были внесены изменения. От ответственности освободят водителей, которые в течение 20 суток оплатят проезд. Если нарушение было зафиксировано камерами более одного раза в течение суток, штраф выписывать будут только один раз.

Принятый закон направлен на внедрение на российских платных дорогах безбарьерных систем взимания платы (free-flow). Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы, отмечается в пояснительной записке.

Введение системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, на дорогах в пунктах пропуска не будет шлагбаумов. Оплата проходит после проезда, в связи с чем необходимы законодательные меры по пресечению бесплатного пользования такими дорогами.

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