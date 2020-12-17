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Цены на сахар и масло зафиксировали только до Урала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти договорились с поставщиками и ритейлерами установить фиксированные цену на подсолнечное масло и сахар, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Власти и ритейлеры установили предельные розничные цены — 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей – за литр подсолнечного масла. Но это касается только Европейской России. На остальных территориях установят повышающие коэффициенты к этой цифре. Власти не уточняли, насколько дороже будут эти продукты в регионах.

«Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего севера (плюс Калиниградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации», — сказал Мантуров.

На то, что в стране существенно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб, обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его мнению, резкий скачок цен связан с попыткой сравнять внутреннюю стоимость продуктов с мировой.

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