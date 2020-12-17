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Спрос на кредиты в Сибири вырос в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Сибиряки стали чаще брать кредиты в 2020 году. Чаще всего обращались в банки за кредитами на потребительские нужны, сообщил Sibnet.ru заместитель Управляющего Новосибирским филиалом по бизнесу РГС Банка Сергей Хлебников.

«Кредитный портфель в 2020 году вырос более чем трехкратно… В Сибири пики по выдачам кредитов пришлись на допандемийный март, когда люди совершали крупные покупки, опасаясь девальвации рубля», — объяснил замуправляющего филиалом.

Второй пик пришелся на лето. Сказался отложенный спрос — люди собирались брать кредиты в начале года, но из-за весеннего локдауна обращения в банк решили отложить. Сибиряки чаще всего брали кредиты на машины, ремонт и прочие потребительские нужды. По сравнению с прошлым годом также выросла доля рефинансирования имеющихся кредитов.

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Роста кредитования связан с несколькими причинами. Первая — это снижение доходов населения, и желание сохранить привычный образ жизни в кризис. С другой стороны, мягкая денежно-кредитная политика ЦБ и рекордно низкая ключевая ставка стали катализатором снижения ставок по кредитам. Доступность кредитов подогрела спрос со стороны граждан.

«На этом фоне банки внимательно следят за качеством кредитного портфеля, учитывая тенденции кризисного времени. Кредиты выдаются весьма аккуратно, а темпы выдач как по стране в целом, так и в регионе в частности, демонстрируют снижение по сравнению с предыдущими периодами», — резюмировал Хлебников.

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