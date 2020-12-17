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Создатели «Аватара 2» показали огромные корабли из фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Аватар»

Продюсер «Аватара» Джон Ландау опубликовал в Instagram новые кадры со съемок второй части фильма. На фото он показал огромные корабли.

«Последний набор для съемок 2020 года — "Матадор" (50-футовый передовой командирский катер) на 16-тонной базе управления движением на 360 градусов», — описал технику, задействованную в съемках Ландау.

На огромном корабле герои фильма будут исследовать водные просторы спутника планеты Полифем Пандоры.

По сюжету второй части «Аватара», Джейке Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.

Во второй части «Аватара» появятся новые персонажи в исполнении голливудских актеров Кейт Уинслет и Вина Дизеля. Фильм выйдет в прокат в 2022 году.

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