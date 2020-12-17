Житель Тувы вез в автобусе начиненную гашишем баранью тушу

Инспекторы ДПС задержали жителя Кызыла, который ехал в Томск
с бараньей тушей, начиненной свертками гашиша, сообщает МВД по Туве.
При проверке микроавтобуса, который ехал из Кызыл в Томск,
сотрудники полиции обратили внимание на одного из пассажиров. Он заметно
нервничал и не мог скрыть своего волнения. 23-летний житель Кызыла в
стационарном посте попытался проглотить находившийся при нем сверток с
неизвестным веществом.
В багаже обнаружили рюкзак жителя Кызыла, в нем находилась
разделанная туша барана. При надрезе двух лопаточных частей туши полицейские
обнаружили и изъяли 13 свертков с неизвестным веществом. Общая масса изъятого
гашиша составила более 59 граммов.
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ и части
3 статьи 30, части 4 пункта «г» статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков). Ему
грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.