Житель Тувы вез в автобусе начиненную гашишем баранью тушу

Инспекторы ДПС задержали жителя Кызыла, который ехал в Томск с бараньей тушей, начиненной свертками гашиша, сообщает МВД по Туве.

При проверке микроавтобуса, который ехал из Кызыл в Томск, сотрудники полиции обратили внимание на одного из пассажиров. Он заметно нервничал и не мог скрыть своего волнения. 23-летний житель Кызыла в стационарном посте попытался проглотить находившийся при нем сверток с неизвестным веществом.

В багаже обнаружили рюкзак жителя Кызыла, в нем находилась разделанная туша барана. При надрезе двух лопаточных частей туши полицейские обнаружили и изъяли 13 свертков с неизвестным веществом. Общая масса изъятого гашиша составила более 59 граммов.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ и части 3 статьи 30, части 4 пункта «г» статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.