Битое стекло будут собирать в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поставил задачу по сбору битой стеклотары и стекольного вторсырья в регионе.

Заседание комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления прошло в Новосибирске, сообщила пресс-служба Заксобрания региона.

По словам замгубернатора Сергея Семки, пункты приема стекла нерентабельны. Он призвал Минпромторг уточнить требуемое для переработки количество стекольного вторсырья и рассмотреть варианты сбора битого стекла либо оборотной тары.

«Также в вашем распоряжении есть торговые сети, где можно установить контейнеры, оборудовать места для сбора, прием бутылок», – добавил Семка.

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Заводу «Экран» вместе с Минпромом региона нужно будет подготовить техзадание, «которое включает в себя не только количество и качество, но и цену принимаемого стеклобоя». Пока «Экран» не уточнил, какие цена и качество собранного стекольного вторсырья устраивают производителя.