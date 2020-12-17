США продолжат санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта

США продолжат вводить санкции, чтобы остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал Робинсон на конференции Атлантического совета.

По его словам, Москва этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и «продвигать свои геополитические интересы», но санкции уже работают. «Мы остановим этот трубопровод», — добавил американский дипломат.

При этом Робинсон считает, что остановка «Северного потока-2» может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем.

Российский проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ.