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США продолжат санкции против «Северного потока-2» до остановки проекта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Газмпром

США продолжат вводить санкции, чтобы остановить строительство трубопровода «Северный поток-2», заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», — сказал Робинсон на конференции Атлантического совета.

По его словам, Москва этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и «продвигать свои геополитические интересы», но санкции уже работают. «Мы остановим этот трубопровод», — добавил американский дипломат.

При этом Робинсон считает, что остановка «Северного потока-2» может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем.

Российский проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступает Вашингтон, продвигающий в Европе свой сжиженный природный газ.

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