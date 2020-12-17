Новосибирцу дали срок за руководство экстремисткой организацией

Суд приговорил к шести годам лишения свободы пожилого мужчину, который в квартире проводил религиозные собрания с чтением экстремистской литературы, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием и судом установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года, 66-летний мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания.

Он «руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов для пропаганды деятельности» местной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск» (признана судом экстремисткой).

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.