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Новосибирцу дали срок за руководство экстремисткой организацией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд приговорил к шести годам лишения свободы пожилого мужчину, который в квартире проводил религиозные собрания с чтением экстремистской литературы, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следствием и судом установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года, 66-летний мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания. 

Он «руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов для пропаганды деятельности» местной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск» (признана судом экстремисткой).

Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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