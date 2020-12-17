Опубликованы первые кадры третьего сезона «Бывших»

Сцена встречи главных героев сериала «Бывшие» Ильи и Яны показана в первых кадрах нового сезона. Сериал выйдет в январе, сообщила в Instagram актриса Любовь Аксенова.

В коротком видео показано, как Илья приходит к Яне. «Ты изменилась», — говорит главный герой. «Очень», — отвечает Яна.

Второй сезон сериала «Бывшие» закончился на том, что герои, признавшиеся друг другу в любви, снова расстались. Виной этому стали уже не сами персонажи, а внешнее обстоятельство.

Известно, что в третьем сезоне появится новая героиня в исполнении певицы Полины Гагариной. Она сыграет модную писательницу и наркоманку. Между ее героиней и Ильей завяжутся романтические отношения, рассказывала Гагарина.

Сериал «Бывшие» повествует о дочери олигарха Яне. Девушка употребляет наркотики, поэтому отец отправляет ее в реабилитационный центр. Там Яна знакомится со своим психологом Ильей, который раньше был зависимым от алкоголя. Между героя вспыхивает страсть, но герои, не разобравшиеся со своими пороками, не могут быть вместе.