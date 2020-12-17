Россия сыграет со Швецией на старте Кубка Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею сыграет с командой из Швеции в первом матче Кубка Первого канала в четверг.

Матч Кубка Первого канала Швеция — Россия начнется в 19.30 (по мск). Посмотреть трансляцию игры можно будет на Первом канале, на «Матч ТВ» и на официальном сайте ФХР.

Букмекеры уже дали прогноз на игру, сообщает «Чемпионат». В ставках на матч Швеция — Россия скандинавы котируются с коэффициентом 3.75. Победу россиян эксперты оценивают в 1.93. Ничья в основное время идет за 4.55.

Состав российской команды довольно крепкий. Большинство хоккеистов в команде — игроки из СКА и ЦСКА. В защите много опытных игроков, почти все выступали за сборную. В атаку вызваны сразу пять пятерок.

В составе команды Швеции вошли сразу 17 хоккеистов из КХЛ. Все выступают на заметных ролях в клубах с серьезными амбициями.