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Триллер «Кольская сверхглубокая» вышел эксклюзивно в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Премьера фильма о тайнах самой глубокой скважины на Земле — «Кольская сверхглубокая» состоится эксклюзивно в видео-сервисе Wink.

В основу фильма легла история о глубочайшей скважине на Земле — Кольской сверхглубокой, которая была построена в СССР в Мурманской области. На ее бурение ушло больше десяти лет и более 50 километров труб, глубина скважины — 12 километров 262 метра.

С этим объектом связаны многочисленные легенды. Одна из самых известных рассказывает о том, как шахтеры услышали из глубины человеческие крики, из-за чего местные газеты и жители назвали ее «колодцем в ад».

Создатели фильма представили свою версию загадочных событий. По сюжету, на буровой станции «Кольская сверхглубокая», бесследно исчезает несколько местных работников, а позже записывают странные звуки, похожие на крики людей, доносящиеся с глубины 12 километров. 

После этих событий объект закрывают, и небольшая исследовательская группа спускается на 6 километров метров, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.

Главные роли в картине исполнили Милена Радулович, Никита Дювбанов, Николай Ковбас и Сергей Иванюк. 

Фильм «Кольская сверхглубокая» можно посмотреть в видеосервисе Wink бесплатно, воспользовавшись подпиской «Новогодний трансформер». А получить ее можно в новогодней онлайн-игре, ответив на вопросы и заработав баллы. После чего обменять призовые очки на подписку.


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