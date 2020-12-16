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Цена биткоина обновила исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость биткоин в среду поднялась выше отметки в 20 800 долларов, что является историческим рекордом, свидетельствуют данные торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance.

Предыдущий рекорд был установлен в конце 2017 года и составлял 19 729 долларов. С марта 2020 года, когда биткоин стоил 5 тысяч долларов, самая популярная в мире криптовалюта взлетела на 312%.

Эксперты полагают, что биткоин бьет рекорды стоимости на фоне повышенного спроса крупных инвесторов, которые не верят в быстрое восстановление мировой экономики и нуждаются в спекулятивных активах.

В конце октября платежная система PayPal объявила, что запустит услугу покупки, продажи и хранения криптовалюты для жителей США. С ноября с помощью цифрового кошелька можно купить такие цифровые деньги, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

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