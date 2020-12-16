Заморожены цены на сахар и масло

Минсельхоз подписал с Минпромторгом, поставщиками и ретейлерами соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Цены на эти товары должны снизиться в течение пяти дней, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно соглашению, предельная цена на сахар-песок составит 36 рублей за килограмм, а подсолнечное масло будет стоить 95 рублей. Данные меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что цены на сахар и подсолнечное масло зафиксируют в соглашениях между Минсельхозом, Минпромторгом, отраслевыми ассоциациями и крупными торговыми сетями. К документу присоединятся региональные торговые сети.

На то, что в стране существенно подорожали сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные изделия и хлеб, обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его мнению, резкий скачок цен связан с попыткой сравнять внутреннюю стоимость продуктов с мировой.