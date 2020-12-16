Обычная вода оказалась лечебной

Обычная питьевая вода подавляет гормон, вызывающий ожирение и диабет, выяснили ученые из США. Таким образом, регулярное употребление воды может стать эффективным средством профилактики и лечения так называемого метаболического синдрома.

Считается, что фруктоза стимулирует высвобождение вазопрессина — гормона, связанного с ожирением и диабетом. В свою очередь, гормон запускал реакции, при которых вода сохранялась в виде жира, пишет Insight.

Эксперименты показали, что такой химический процесс приводит к быстрому ожирению. Однако если пить несладкую воду, ожирение удавалось не только остановить, но и уменьшить. Вода подавляла рецептор вазопрессина и предотвращала отложение жира.

Полученные результаты объясняют, почему уровень вазопрессина повышен у людей с ожирением и диабетом. Это также объясняет, почему диета с высоким содержанием соли, приводящая к хроническому обезвоживанию, может вызывать ожирение и диабет.

Сахар вызывает метаболический синдром за счет активации вазопрессина. Нейтрализация этого гормона с помощью обычной воды означает существование простого и дешевого способа вылечить метаболический синдром, который связан с высоким уровнем сахара в крови.