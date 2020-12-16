Уникальное месторождение нефти отыскали на Таймыре

Компания «Роснефть» открыла на севере Красноярского края новое уникальное месторождение с запасами нефти 0,5 миллиарда тонн, сообщает пресс-служба Минприроды.

Специалисты пробурили поисково-оценочную скважину на Таймыре и выявили залежи нефти в нижнемеловых отложениях. Успешные работы позволили открыть новое Западно-Иркинское месторождение.

Уникальное по запасам нефтяное месторождение уже прошло государственную экспертизу. Запасы нефти поставлены на Государственный баланс запасов полезных ископаемых в объеме 511 миллионов тонн, отмечается в сообщении.

Проектное решение по строительству скважин предусматривает бурение на глубину 4200 метров. В дальнейшем для полномасштабного освоения Западно-Иркинского месторождения планируется привлечь более 200 буровых установок в арктическом исполнении.