Диеты по группам крови посчитали бесполезными

Эффективность специальных диет одинакова для людей с разными группами крови, выяснила международная группа ученых. Оказалось, что уменьшение массы тела и изменения в обмене веществ у добровольцев с разными группами крови происходят идентично.

Многие диетологи утверждают, что диету нужно подбирать в соответствии с группой крови. Популярно мнение, что растительный рацион помогает сбросить вес тем, у кого вторая группа крови, а вот людям с первой группой лучше есть больше мяса.

Исследователи посадили группу взрослых женщин и мужчин на преимущественно растительную пищу из овощей, фруктов бобовых и цельных злаков с малым количеством жиров, такой диеты нужно было придерживаться четыре месяца.

Другую группу попросили питаться так, как обычно. В результате у тех, кто сидел на растительной диете усиливался обмен веществ, и количество сжигаемых калорий после еды возрастало в среднем на 18,7%.

При этом не было никакой разницы между участниками исследования с разными группами крови. Все параметры вели себя примерно одинаково и никак не зависели от данного показателя, как утверждают создатели специальных диет.

В частности, общий уровень холестерин в крови падал для людей с первой и второй группой крови идентична, хотя для них по условиям требовалась совершенно разная диета. Таким образом, рекомендации диетологов относительно рациона по группам крови оказались несостоятельными.