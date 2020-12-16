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Запрещена перевозка немаркированных сигарет

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ограничении для физлиц на перевозку табачной продукции, не маркированной российскими акцизными марками. Речь идет о сигаретах из стран дальнего зарубежья и ЕАЭС.

Согласно документу, допустимый для перевозки по территории России объем немаркированного табака составляет не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака на одного совершеннолетнего.

Разработчики закона указывали, что повышение акцизных ставок на табачные изделия в России и независимая акцизная политика стран ЕАЭС при отсутствии таможенных границ создают предпосылки для роста нелегального рынка.

Некоторые граждане ввозили дешевые сигареты из Казахстана, Белоруссии и других соседних стран крупными партиями, объясняя перевозку продукции личным потреблением. Теперь такие партии начнут изымать.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования, соответствующие изменения внесут в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

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