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Древние существа упустили шанс стать умнее человека

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: © Peter Griffin

Ученые назвали древних животных, которые могли стать умнее человека в процессе эволюции, однако проиграли в «гонке разумов», исчезнув с Земли. По мнению исследователей, причиной этому стали капризы климата, а также целая цепочка случайностей.

Первыми в списке располагаются обезьяны плиопитеки, жившие на территории современных Европы и Китая 15 миллионов лет назад. На тот момент они обгоняли в развитии другую ветку обезьян, которая впоследствии привела к появлению современных людей.

Специалисты считают, что причиной «схода с гонки» плиопитеков стали резкие изменения климата. Он стал холоднее и суше, тропики сменились саванной. В результате жившие севернее плиопитеки банально вымерли.

Другие перспективные существа в списке — кениантропы, обитавшие в Кении около 3,3 миллионов лет назад. Считается, что именно эти животные впервые использовали каменные орудия. Однако их подвело вегетарианство, из-за ограниченного рациона кениантропы через некоторое время вымерли.

Австралопитеки гари из Эфиопии также считаются учеными потенциально разумными — эти обезьяны научились делать каменные орудия труда и охотились на антилоп. Неизвестно, что помешало им эволюционировать дальше, так как они довольно быстро исчезли.

Самым известным параллельным человечеством являются неандертальцы. Они обитали в Европе и Западной Азии больше сотни тысяч лет и создали развитую культуру. Однако 30 тысяч лет назад они исчезли, проиграв кроманьонцам из-за резкой смены климата.

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