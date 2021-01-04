Десять детсадов построили в Новосибирске за год

Десять детских садов, а также три школы построили в Новосибирске в 2020 году, сообщил пресс-центр мэрии.

«Таким образом, мы получили чуть больше 2700 мест. Это существенная прибавка в решении проблемы дефицита дошкольных мест», – прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.

Сдать еще два детских сада власти запланировали на 2021 год: в жилмассивах «Восход» и «Северо-Чемской». Общее число мест составит 530.

Особенная нехватка мест в детских садах се5йчас наблюдается в микрорайоне «Ясный берег», на Шевченковском жилмассиве, в микрорайонах «Дивногорский» и «Новомарусино».