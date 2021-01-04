НАВЕРХ

Десять детсадов построили в Новосибирске за год

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Десять детских садов, а также три школы построили в Новосибирске в 2020 году, сообщил пресс-центр мэрии.

«Таким образом, мы получили чуть больше 2700 мест. Это существенная прибавка в решении проблемы дефицита дошкольных мест», – прокомментировал мэр города Анатолий Локоть.

Сдать еще два детских сада власти запланировали на 2021 год: в жилмассивах «Восход» и «Северо-Чемской». Общее число мест составит 530.

Особенная нехватка мест в детских садах се5йчас наблюдается в микрорайоне «Ясный берег», на Шевченковском жилмассиве, в микрорайонах «Дивногорский» и «Новомарусино».

Еще по теме
Три четверти томских студентов оказались зависимы от «ВКонтакте»
Сибирский филиал РАНХиГС ответил на претензии профкома
Инновационный центр «ЭФКО» впечатлил новосибирских студентов
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
смотреть все
Новосибирск #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
•
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
•
Илон Маск не выполнил план по продаже Tesla
•
Банкир объяснил, как выгодно рефинансировать ипотеку
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
Как это работает
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Замерзающего дальнобойщика три дня спасали на трассе «Сибирь»
Сибирь 04.01.2021 11:11
Шерегеш вошел в топ популярнейших направлений для Крещения
Сибирь 04.01.2021 10:33
Краснокнижным аргали откроют границу с Монголией
Сибирь 04.01.2021 10:12
Десять детсадов построили в Новосибирске за год
Сибирь 04.01.2021 09:11
Самое популярное
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
20527
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
9101
Группа Little Big перепела песню «Mamma Maria» в своем стиле
4511
Пользователям Windows 7 оставили бесплатную «десятку»
3318
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ученый заявил о смертоносной «Болезни X»
•
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
•
Илон Маск не выполнил план по продаже Tesla
•
Банкир объяснил, как выгодно рефинансировать ипотеку
Подробности
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...