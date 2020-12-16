Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию, пока «последний омоновец и настоящий врач» не скажут, что он свое дело сделал. Об этом он заявил во время встречи с сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве.

«Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал», — до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет», — сказал глава государства.

Президент Белоруссии также попросил не верить, что он делает Конституцию «под себя». По словам Лукашенко, он меняет основной закон страны для того, чтобы «сохранить страну для внуков, даже не для детей»

Лукашенко рассказал о необходимости внести поправки в Конституцию минувшим летом. По мнению президента Белоруссии, в документе необходимо новое распределение полномочий разных уровней власти и передача части прав «вниз».