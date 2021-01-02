Семь миллионов роз в год будут выращивать в Новосибирске

Производство роз открыли в Новосибирске, к 2022 году планируется выращивать до 7 миллионов цветов в год, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Розы начал выращивать тепличный комплекс «Новосибирский», который раньше производил только овощи. При выходе на проектную мощность в 2022 году планируется производство 7 миллионов роз в год. Реализация проекта позволит обеспечить цветами не только Новосибирскую область, но и соседние регионы.

«Для голландских роз созданы максимально комфортные условия в Сибири – реконструированы два гектара теплиц. На очереди – хризантемы и герберы», – говорится в сообщении.

Сейчас цветы в Сибирь поставляются в основном из-за рубежа. Всего 15% цветов производится в России, а все остальные 85% – завозится.

«Это будет хризантемы, потом герберы, потом – горшечные цветы. По сути дела, все, что раньше здесь не производилось, то чего раньше не было, это будет на столах, в цветниках», – рассказал директор производства Борис Горкунов.