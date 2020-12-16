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Чиновники заплатят до 150 тысяч за оскорбления граждан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан — штрафы будут достигать 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Оскорблением» будет считаться унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной (как действует сейчас), но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.

За оскорбление граждан чиновники и должностные лица всех уровней могут быть оштрафованы на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с возможной дисквалификацией сроком до двух лет.

Также увеличиваются штрафы за оскорбление: для граждан он составит 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 100-200 тысяч рублей. Дороже обойдется оскорбление в интернете или СМИ: для граждан — 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50-10 тысяч рублей, для юрлиц — 200-700 тысяч рублей.

Компания, пойманная на распространении клеветы, будет оштрафована на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

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