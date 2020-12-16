Япония показала инопланетный грунт

Эксперты Японского агентства аэрокосмических исследований продемонстрировали фотографии капсулы с образцами грунта астероида Рюгу. Инопланетный грунт на Землю доставила межпланетная станция «Хаябуса-2».

Образцы были взяты с астероида на расстоянии 340 миллионов километров от Земли. Предполагается, что «Хаябуса-2» собрала их во время первой посадки на космическое тело в феврале 2019 года.

Зонд после сброса капсулы на Землю 5 декабря совершил маневр по отдалению от орбиты Земли, его планируют использовать для исследования поверхности астероида 1998 KY26. Сама капсула приземлилась в Австралии неповрежденной.

Зонд «Хаябуса-2» находился в районе астероида Рюгу с июня 2018 года по ноябрь 2019-го. Аппарат дважды совершал успешные посадки на космическое тело. В одну из посадок зонд произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить грунт.

Рюгу — околоземной астероид из группы Аполлонов диаметром около километра. Его открыли в 1999 году, а в XXI веке его выбрали в качестве цели для космического аппарата «Хаябуса-2».