Розы начали выращивать в Новосибирске

Производство голландских роз открылось на базе ООО Тепличный комплекс «Новосибирский» в Толмачевском, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Цветочное направление – это новый инвестпроект ГК «Горкунов». С мая по сентябрь предприятие реконструировало 2 гектара теплиц, где росли овощи, для выращивания роз голландской селекции.

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«Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами не только Новосибирскую область, но и соседние регионы. Но это только начало масштабного проекта, в перспективе – увеличение площадей для выращивания в Сибири не только роз, но и других цветов», – говорится в сообщении.

Сейчас розы, которые есть в продаже, поставляются в основном из-за рубежа. Всего 15% цветов производится в России, а все остальные 85% завозится. Новосибирские розы уже начали поступать в магазины.