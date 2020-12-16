Курс рубля за год упал почти на 17%

Реальный эффективный курс рубля в ноябре 2020 года вырос на 0,4% по отношению к показателю за октябрь, а с начала года снизился на 16,8%, следует из статистики Банка России.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте.

Курс к доллару в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, при этом с начала года этот показатель снизился на 15,8%. Курс к евро в прошлом месяце вырос на 0,8% к октябрю и упал на 20,6% с начала года.

В среду курс доллара на открытии торгов Мосбиржи не изменился и составил 73,3925 рубля, евро вырос на 0,03%, до 89,2575 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.