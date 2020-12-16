НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Курс рубля за год упал почти на 17%

Источник:
Sibnet.ru
260 4
Фото: © Sibnet.ru

Реальный эффективный курс рубля в ноябре 2020 года вырос на 0,4% по отношению к показателю за октябрь, а с начала года снизился на 16,8%, следует из статистики Банка России.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте.

Курс к доллару в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрем, при этом с начала года этот показатель снизился на 15,8%. Курс к евро в прошлом месяце вырос на 0,8% к октябрю и упал на 20,6% с начала года.

В среду курс доллара на открытии торгов Мосбиржи не изменился и составил 73,3925 рубля, евро вырос на 0,03%, до 89,2575 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00 мск.




Еще по теме
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
Дерипаска назвал причину роста цен в России
Появилась идея о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло
Бизнес пообещал сдержать рост цен на продукты
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Запрещена перевозка немаркированных сигарет
•
Хамящие чиновники заплатят до 150 тысяч
•
Nokia представила самый доступный смартфон
•
Япония показала инопланетный грунт
Подробности
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
Как это работает
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пенсионер упал с 9 этажа в Новосибирске
Сибирь 16.12.2020 17:49
Розы начали выращивать в Новосибирске
Сибирь 16.12.2020 16:32
Более 80 млн заработала Белокуриха на курортном сборе
Сибирь 16.12.2020 16:03
Санврачи объяснили, чем заменить «Оливье»
Сибирь 16.12.2020 15:35
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11229
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3645
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
3135
Кавер-версии на песни «Арии» в исполнении Rammstein, Слота и Solemnity
2790
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запрещена перевозка немаркированных сигарет
•
Хамящие чиновники заплатят до 150 тысяч
•
Nokia представила самый доступный смартфон
•
Япония показала инопланетный грунт
Подробности
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
•
Новогодние миллиарды: можно ли доверять «Русскому лото»?
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
Мультимедиа
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа
28
Кремль прокомментировал «повторную попытку отравления» Навального
28
Путина взяла оторопь после российского телевидения
24
Испытания «Булавы» вызвали панику на ядерной базе США
24
Генпрокуратура проверит цены на продукты
23