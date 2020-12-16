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Huawei выпустила замену Android

Источник:
Ithome
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Huawei выпустила свою замену Android — операционную систему HarmonyOS 2.0, которую можно использовать практически на любых гаджетах — от смартфонов до автомобильных навигаторов и кухонной техники.

Разработчик также представил полный набор средств написания кода для HarmonyOS. В него вошли среда разработки DevEco Studio 2.0 в версиях для Windows и Mac, а также различные симуляторы мобильных устройств.

По планам Huawei, уже в следующем году HarmonyOS будет использоваться более чем в 100 миллионах устройств. На сегодня операционную систему можно протестировать на смартфонах Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 и Mate 30 Pro, а также планшете MatePad Pro.

Регистрация участников открытого тестирования HarmonyOS 2.0 стартовала 16 декабря и продлится до конца января. Предполагается, что первым смартфоном компании с предустановленной HarmonyOS 2.0 станет Huawei P50, выпуск которого намечен на март 2021 года.

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