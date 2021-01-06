Отходы из пластиковых бутылок превратили в сорбент

Томские ученые предложили способ удаления из воды инсектицида — с помощью сорбента на полиэтилене, из которого делают пластиковые бутылки, сообщила пресс-служба ТПУ.

«Нас заинтересовала проблема сорбации инсектицидов, активно использующихся в современном сельском хозяйстве и накапливающихся в почве и воде. Мы предложили новый метод получения каркаса под названием UiO-66 с ионами циркония. Он интересен в первую очередь исходным материалом», – рассказал доцент ТПУ Павел Постников.

Ученые экспериментировали на имидаклоприде – популярном инсектициде. Он используется в том числе для травли колорадского жука. Имидаклоприд накапливается в естественных водоемах, куда попадает из почвы.

«Обычно UiO-66 получают при высоких температурах и давлении с использованием коммерческой терефталевой кислоты. Мы же использовали ПЭТ, он состоит из этиленгликоля с терефталевой кислотой. Вот эта кислота – строительный материл для органических мостиков в каркасе, она уже есть в материале бутылки», – объяснил сотрудник вуза Олег Семенов.

Через изготовленный из ПЭТ сорбент пропускали раствор с инсектицидом. На эффективную очистку 1 литра воды потребовалось 15 граммов сорбента. По словам ученых, это очень хороший показатель.

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«При этом использовать сорбент можно несколько раз, в экспериментах мы доходили до пяти циклов. Но мы предполагаем, что сорбент не будет терять своих свойств намного больше», – прокомментировал Семенов.

На практике такой сорбент может использоваться в фильтрационных системах, например, на сельхозпредприятиях.

Сейчас ученые проводят эксперименты с другими металлорганическими каркасами, получаемыми на основе ПЭТ.