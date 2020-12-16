«Гаражную амнистию» задумали в России

«Единая Россия» вносит в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии», которая упростит оформление собственности, сообщила пресс-служба партии.

Предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. За 14 лет в упрощенном порядке было узаконено более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов.

«Мы также предлагаем предусмотреть механизмы, которые минимизируют дополнительные расходы. Чтобы не получилось, что закон хороший, но за оформление сопроводительных документов надо условно заплатить 3-5 тысяч рублей. Для пенсионера это будет дорого, и он откажется от процедуры», – пояснил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, следующий этап совместной работы заключается в том, чтобы вместе с правительством и региональными администрациями отработать механизм и сделать так, чтобы для малоимущих и социально незащищенных категорий граждан оформление сопроводительных документов было абсолютно бесплатным или предельно минимизировано по стоимости.

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Для оформления гараж в собственность надо будет обратиться в орган местного самоуправления (через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно.

По данным «ЕР», оформить в собственность гаражи и землю под ними смогут 3,5 миллиона человек. Ожидается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года.