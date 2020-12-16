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«ВКонтакте» и Telegram внесли в пиратский список

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Европейская комиссия включила в список ресурсов, способствующих распространению пиратского контента, российскую социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram, соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Европейский черный список содержит четыре раздела. Соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram попал в раздел, где собраны онлайн-сервисы, предоставляющие или облегчающие доступ к пиратскому контенту.

Согласно документу, у пользователей «ВКонтакте» есть доступ к нелегальным фильмам, в том числе через встроенный плеер, а также к книгам. Отмечается, что функция поиска делает поиск контента достаточно простой задачей.

Включение Telegram в список объясняется тем, что реакция руководства мессенджера на жалобы правообладателей «несущественная». Поясняется, что помимо обмена сообщениями в Telegram есть публичные каналы, которые позволяют обмениваться пиратским контентом.

При этом в документе указывается, что «ВКонтакте» и Telegram возражали против включения их в список. По мнению руководства соцсети и мессенджера, они ведут постоянную борьбу с распространением нелегального контента.

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