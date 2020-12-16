Медсестру в Новосибирске осудили за издевательство над ребенком

Суд в Новосибирске приговорил к исправительным работам медсестру, которая издевалась над ребенком в туберкулезной больнице, сообщила в среду прокуратура Новосибирской области.

В ноябре в соцсетях появились видеозаписи, где медсестры в новосибирской туберкулезной больнице били детей и хватали за волосы. Это стало причиной уголовных дел о ненадлежащем исполнении обязанностей, соединенном с жестоким обращением. Мировой судья третьего судебного участка Новосибирского района вынес приговор по первому из них.

«Работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом (девочкой). Медицинская сестра осуществляла 02 и 04 ноября 2020 года над ребенком физическое насилие (нанесла удар ладонью по лицу, впоследствии бросила на кровать, взяв ребенка за волосы)», – говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил медсестру Александру Андриянову к одному году исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.