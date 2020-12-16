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Санврачи объяснили, чем заменить «Оливье» на Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © wikimedia / CC BY 2.5

Переедание в новогоднюю ночь при отсутствии физической нагрузки вкупе с алкоголем может привести к тяжелым последствиям на утро. Поэтому «тяжелые» традиционные салаты ночью лучше заменить, сообщила Sibnet.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

Салат «Оливье» или «Зимний» из-за обилия майонеза считается тяжелым и не слишком полезным для организма. Диетологи и гастроэнтерологи советуют заменять майонез натуральным йогуртом. Но Роспотребнадзор рекомендует вообще отказаться от этих салатов в новогоднюю ночь.

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«Рацион питания, в том числе и в праздничные дни, должен соответствовать количеству расходуемой энергии. При отсутствии физической нагрузки не следует перегружать рацион высококалорийными продуктами: многокомпонентными салатами «Оливье» и «Сельдь под шубой»», — посоветовали специалисты республиканского Роспотребнадзора.

Санврачи попросили хотя бы в новогоднюю ночь заменить тяжелые салаты  на другие закуски, которые не принесут организму вреда. Это свежие овощи, фрукты, а в качестве напитков можно выбрать сок.

В 2020 году салат «Оливье» обойдется хозяйкам несколько дороже, чем в 2019 году. По данным «Руспродсоюза», в прошлом году большая миска салата обошлась бы в 309 рублей, а в нынешнем придется отдать более 312 рублей.

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kygear

Нет мечты и люди гаснут.А если и есть то Она сейчас недосягаема.

ifhbrjd

Люди болеют, но к врачам идти боятся. Это раз.Тесты врут на 30% - это два.

Drronum

План будет выполнен! ... А почему на фото кладбища иностранное , наши показать стыдно? Не потриатично...

Alexander222

потери общества от алкоголизма, наркомании и табакокурения есть, с этим не поспоришь.... но гораздо больше...